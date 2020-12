Vaccino anti Covid, inizio-flop in alcuni distretti della Baviera: problemi nella catena del freddo, salta il via alla campagna (Di domenica 27 dicembre 2020) In almeno otto distretti della Baveria, in Germania, il previsto inizio delle vaccinazioni contro il coronavirus è stato posticipato a causa di problemi nella catena del freddo per la conservazione del farmaco sviluppato da Pfizer e Biontech. “Durante la lettura delle temperature nelle celle frigorifere, sono sorti dubbi sul rispetto della catena del freddo”, affermano in una dichiarazione congiunta gli amministratori dell’Alta Franconia (Oberfranken) che oggi non hanno potuto dare il via libera al Vaccino anti-Covid. Coinvolti i distretti di Forchheim, Bayreuth, Coburg, Lichtenfels, Kronach, Kulmbach, Hof e Wunsiedel. Lo stop alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) In almeno ottoBaveria, in Germania, il previstodelle vaccinazioni contro il coronavirus è stato posticipato a causa didelper la conservazione del farmaco sviluppato da Pfizer e Biontech. “Durante la lettura delle temperature nelle celle frigorifere, sono sorti dubbi sul rispettodel”, affermano in una dichiarazione congiunta gli amministratori dell’Alta Franconia (Oberfranken) che oggi non hanno potuto dare il via libera al. Coinvolti idi Forchheim, Bayreuth, Coburg, Lichtenfels, Kronach, Kulmbach, Hof e Wunsiedel. Lo stop...

GiuseppeConteIT : Le prime dosi del vaccino anti-covid sono arrivate a Roma, allo Spallanzani. È un messaggio di fiducia che si irrad… - MinisteroSalute : Domani #27dicembre verrà somministrata la prima dose di vaccino anti-covid19. È il primo passo verso l’uscita della… - fattoquotidiano : Vaccino anti Covid, “è efficace” e “non modifica il codice genetico”: così l’Iss smonta fake news e falsi miti punt… - clikservernet : Vaccino anti Covid, inizio-flop in alcuni distretti della Baviera: problemi nella catena del freddo, salta il via a… - Noovyis : (Vaccino anti Covid, inizio-flop in alcuni distretti della Baviera: problemi nella catena del freddo, salta il via… -