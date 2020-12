(Di domenica 27 dicembre 2020) Palermo, 27 dic. (Adnkronos) – Sarà il primario del Pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo il primo in Sicilia a sottoporsi al no anti Covid. Alla presenza del presidente della Regione, Nello Musumeci e dell’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, al dottor Massimo Geraci, alle 11.30, verrà somministrato il no Phizer. Successivamente altri 50-70 operatori dello stesso ospedale dell’area di emergenza saranno nati alla presenza di un medico allergologo e di un anestesista-rianimatore. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

18.38 Covid,nel mondo già 3,31mln i vaccinati A un anno dall'inizio della pandemia nel mondo sono già 3,31 milioni le per- sone vaccinate.Sono infatti già diversi i Paesi che hanno cominciato le vacci ...Le ultime analisi avrebbero confermato che l'uso dello Sputnik V non comporta alcun ri- schio per gli anziani che potranno per- ciò partecipare alla campagna di vacci- nazione iniziata il 15 dicembre.