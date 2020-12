V-day, Salvini contro De Luca: ‘Salta la fila e toglie il vaccino a chi ne aveva più bisogno. Esibizionista’ (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Per esibizionismo il governatore De Luca ha saltato la fila e ha tolto il vaccino a qualcuno che ne aveva più bisogno di lui. Medici, infermieri, personale sanitario, forze dell’ordine e persone fragili meritano rispetto e serietà, non politici stile Marchese del Grillo”. Così il leader della Lega Matteo Salvini. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“Per esibizionismo il governatore Deha saltato lae ha tolto ila qualcuno che nepiùdi lui. Medici, infermieri, personale sanitario, forze dell’ordine e persone fragili meritano rispetto e serietà, non politici stile Marchese del Grillo”. Così il leader della Lega Matteo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

