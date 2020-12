Miriam Leone come mamma l’ha fatta: ecco i suoi auguri su Instagram (Di domenica 27 dicembre 2020) Miriam Leone ha rivolto ai suoi follower su Instagram un augurio domenicale tutto all’insegna della bellezza: anche senza trucco è una bomba… Niente trucco, capelli arruffati e sguardo sensuale: così si declina il “ritorno all’essenziale” di Miriam Leone, come lei stessa l’ha definito. Accade in questa domenica postnatalizia con una foto che la Nostra ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 27 dicembre 2020)ha rivolto aifollower suuno domenicale tutto all’insegna della bellezza: anche senza trucco è una bomba… Niente trucco, capelli arruffati e sguardo sensuale: così si declina il “ritorno all’essenziale” dilei stessadefinito. Accade in questa domenica postnatalizia con una foto che la Nostra ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Asdfghjklgron : Comunque il 2021 comincia con Miriam Leone e Roberto Bolle che ballano direi che le premesse sono buone - Asdfghjklgron : Pronta a vedere gli stan account di Miriam Leone uscire fuori dopo diabolik raga non vedo l’ora tutti la dovete amare e venerare tutti raga - eyebagsv : Passare da Virginia Raffaele a Miriam Leone e Hunziker nooooo tragedia #robertobolle #domenicain - rubina126_ : Certa gente è scontata come i maschi che ricondividono le foto di Miriam Leone nelle storie scrivendo Zona Rossa - ccf_16 : E anche oggi Carla.exe ha smesso di funzionare per colpa di Miriam Leone. -