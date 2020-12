Maria De Filippi al Grande Fratello Vip

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 27 dicembre 2020) Dopo Arisa e Alberto Urso (stiamo ancora aspettando il confronto con Tommaso Zorzi), nella Casa delVip sta per arrivare l’unica vera indiscutibile Queen (dopo Stefania Orlando, ci mancherebbe!) della televisione italiana:DeDesarà in collegamento con ilVip.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.