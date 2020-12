GF Vip, il bacio tra Pierpaolo e Giulia infiamma i fan. Ma per Selvaggia Roma “è solo una tattica” (Di domenica 27 dicembre 2020) All’interno della Casa del Grande Fratello VIP sembra essere sbocciato un nuovo amore. Parliamo ovviamente del “flirt” tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che si sono avvicinati sempre di più negli ultimi giorni fino a quel bacio appassionato ripreso anche dalle telecamere. Un bacio tanto atteso…#GFVIPhttps://t.co/0jFaBVLU1w — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 26, 2020 Un legame, quello tra Pierpaolo e Giulia, cominciato praticamente fin dall’ingresso della modella piacentina. Ma l’ex velino di Striscia la Notizia è davvero attratto dalla Salemi o è solo una mossa “tattica”? Un dubbio che aleggia anche sul web, con tanti appassionati del reality show che difendono la coppia e sperano possa proseguire, ma anche altri ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 27 dicembre 2020) All’interno della Casa del Grande Fratello VIP sembra essere sbocciato un nuovo amore. Parliamo ovviamente del “flirt” traPretelli eSalemi, che si sono avvicinati sempre di più negli ultimi giorni fino a quelappassionato ripreso anche dalle telecamere. Untanto atteso…#GFVIPhttps://t.co/0jFaBVLU1w — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 26, 2020 Un legame, quello tra, cominciato praticamente fin dall’ingresso della modella piacentina. Ma l’ex velino di Striscia la Notizia è davvero attratto dalla Salemi o èuna mossa “”? Un dubbio che aleggia anche sul web, con tanti appassionati del reality show che difendono la coppia e sperano possa proseguire, ma anche altri ...

