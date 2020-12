Freddo polare nel Vicentino: toccato il record con -24 gradi (Di domenica 27 dicembre 2020) Temperature in picchiata in montagna, raggiunti -24 gradi nel Vicentino. Gelo anche in Puglia e venti forti in Liguria La notte appena trascorsa ha portato a un brusco abbassamento delle temperature nelle località di montagna del Veneto. A Pian del Cansiglio (Belluno), a 1028 metri di quota, si sono toccati i -19.6 gradi; mentre in L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 27 dicembre 2020) Temperature in picchiata in montagna, raggiunti -24nel. Gelo anche in Puglia e venti forti in Liguria La notte appena trascorsa ha portato a un brusco abbassamento delle temperature nelle località di montagna del Veneto. A Pian del Cansiglio (Belluno), a 1028 metri di quota, si sono toccati i -19.6; mentre in L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

