Coronavirus. Nel Lazio 977 positivi, 16 decessi e 817 guariti (Di domenica 27 dicembre 2020) Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “OGGI SU QUASI 10 MILA TAMPONI NEL Lazio (-779) SI REGISTRANO 977 CASI positivi (-146), 16 I decessi (-8) E +817 I guariti. DIMINUISCONO I CASI E I decessi, MENTRE AUMENTANO I RICOVERI E LE TERAPIE INTENSIVE. IL RAPPORTO TRA positivi E TAMPONI E’ A 9%. I CASI A ROMA CITTA’ TORNANO SOTTO QUOTA 500. Nella Asl Roma 1 sono 214 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Due casi sono ... Leggi su romadailynews (Di domenica 27 dicembre 2020) Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della RegioneAlessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “OGGI SU QUASI 10 MILA TAMPONI NEL(-779) SI REGISTRANO 977 CASI(-146), 16 I(-8) E +817 I. DIMINUISCONO I CASI E I, MENTRE AUMENTANO I RICOVERI E LE TERAPIE INTENSIVE. IL RAPPORTO TRAE TAMPONI E’ A 9%. I CASI A ROMA CITTA’ TORNANO SOTTO QUOTA 500. Nella Asl Roma 1 sono 214 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Due casi sono ...

