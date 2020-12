Concedersi alcuni cocktail per donarsi conforto nelle notti fredde

Leggi su periodicodaily

(Di domenica 27 dicembre 2020) Non c’è niente come stare seduti intorno a un fuoco e . Magari con Charlie Parker a raccontarti storie vecchie all’interno di un antico casolare per sfuggire al freddo. Un drink caldo per riscaldare il corpo e il cuore.per dimenticare una delusione? Perché