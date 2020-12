Volley, A-1 donne: colpo Cuneo, passa a Chieri al tie break (Di sabato 26 dicembre 2020) Chieri-Cuneo 2-3 (25-20, 22-25, 25-22, 17-25, 9-15) " Il tradizionale Boxing Day del Volley in rosa regala l'ultima vittoria di questo pazzo 2020 alla Bosca S. Bernardo Cuneo, che si impone solamente ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 dicembre 2020)2-3 (25-20, 22-25, 25-22, 17-25, 9-15) " Il tradizionale Boxing Day delin rosa regala l'ultima vittoria di questo pazzo 2020 alla Bosca S. Bernardo, che si impone solamente ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley donne Facebook è 1° nel volley donne, nel calcio uomini e nel basket (maschile e femminile) Il Sole 24 ORE A1 donne volley, Cuneo vince il derby contro Chieri

Questa la graduatoria aggiornata: Imoco Volley Conegliano 42 punti; Igor Gorgonzola Novara 34; Saugella Monza 25; Savino Del Bene Scandicci 24; Reale Mutua Fenera Chieri 22; Delta Despar Trentino ...

Volley donne Serie A1. Ko interno della Zanetti contro Novara

BERGAMO – Finisce come da pronostico l’ultimo match del 2020 per la Zanetti: Novara fa sua la vittoria in tre set. Per le rossoblù non ci saranno altre sfide prima del 6 gennaio: la gara con la Delta ...

