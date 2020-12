Uccide la madre durante il pranzo di Natale, poi balla con il fratello accanto al cadavere: arrestata una 14enne (Di sabato 26 dicembre 2020) Ha ucciso la mamma durante il pranzo di Natale e poi ha ballato con il fratello mentre il cadavere era ancora a terra. Una ragazza di 14 anni avrebbe puntato una pistola su Victoria Ramirez, 43 anni, ... Leggi su leggo (Di sabato 26 dicembre 2020) Ha ucciso la mammaildie poi hato con ilmentre ilera ancora a terra. Una ragazza di 14 anni avrebbe puntato una pistola su Victoria Ramirez, 43 anni, ...

Una ragazza di 14 anni avrebbe puntato una pistola su Victoria Ramirez, 43 anni, e l'avrebbe uccisa sparandole al collo nella loro casa a Springville, nello Utah. La giovane e la madre stavano ...

