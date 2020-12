Serie A, la classifica dei migliori assistmen nel 2020: vince Calhanoglu (Di sabato 26 dicembre 2020) Hakan Calhanolgu è il giocatore che ha forniti più assist in Serie A nel 2020. Ecco la classifica completa stilata da Transfermarkt Hakan Calhanolgu è il giocatore che ha forniti più assist in Serie A nel 2020. Il trequartista del Milan ne ha confezionati 15, tra in più di Alexis Sanchez, Papu Gomez e Dries Mertens. A completare questa Top 10 ci sono Domenico Berardi (11), Ciro Immobile e Henrikh Mkhitaryan (10), Roberto Soriano, Mattia Zaccagni e Cristiano Biraghi (9). Quando serve una mano ?, arrivano sempre in soccorso ??!#TMdatabase pic.twitter.com/CqGL5c73j4 — Transfermarkt.it (@TMit news) December 25, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Hakan Calhanolgu è il giocatore che ha forniti più assist inA nel. Ecco lacompleta stilata da Transfermarkt Hakan Calhanolgu è il giocatore che ha forniti più assist inA nel. Il trequartista del Milan ne ha confezionati 15, tra in più di Alexis Sanchez, Papu Gomez e Dries Mertens. A completare questa Top 10 ci sono Domenico Berardi (11), Ciro Immobile e Henrikh Mkhitaryan (10), Roberto Soriano, Mattia Zaccagni e Cristiano Biraghi (9). Quando serve una mano ?, arrivano sempre in soccorso ??!#TMdatabase pic.twitter.com/CqGL5c73j4 — Transfermarkt.it (@TMit news) December 25,Leggi su Calcionews24.com

