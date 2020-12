Risotto alla genovese con verdure e acciughe

Leggi su solodonna

(Di sabato 26 dicembre 2020) Come preparare il : Lavare e tagliare la cipolla, la carota e il sedano a dadini. Rosolare in una casseruola le, con 40g di burro fuso per 10 minuti a fuco lento. Aggiungere i filetti di acciuga e cuocere per 3 minuti. Versare nella casseruola il riso e lasciare tostare. Bagnare con un po’ di acqua calda, regolare di sale q.b. e portare a ebollizione. Mescolare Articolo completo: dal blog SoloDonna