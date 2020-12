Milan, senti l’ex Diego Lopez: “Donnarumma è la più grande forza della natura che abbia mai visto in porta” (Di sabato 26 dicembre 2020) 39 anni e la voglia di mettersi ancora in gioco. Diego Lopez, storico portiere con un passato in Italia al Milan, si racconta e lo fa parlando anche del periodo in rossonero quando conobbe Gianluigi Donnarumma, all'epoca ancora sedicenne..."Donnarumma è la più grande forza della natura che abbia mai visto in porta", ha raccontato Diego Lopez ad AS. "Dico sempre che ha un talento incredibile, a 16 anni aveva un fisico impressionante e adesso batte ogni record di precocità. Quando è emersa tutta la sua bravura, per me e per tutti, è diventato più difficile viste le sue qualità. Per questo ho colto l'opportunità dell'Espanyol. I due anni al ... Leggi su itasportpress (Di sabato 26 dicembre 2020) 39 anni e la voglia di mettersi ancora in gioco., storico portiere con un passato in Italia al, si racconta e lo fa parlando anche del periodo in rossonero quando conobbe Gianluigi, all'epoca ancora sedicenne..."è la piùchemaiin", ha raccontatoad AS. "Dico sempre che ha un talento incredibile, a 16 anni aveva un fisico impressionante e adesso batte ogni record di precocità. Quando è emersa tutta la sua bravura, per me e per tutti, è diventato più difficile viste le sue qualità. Per questo ho colto l'opportunità dell'Espanyol. I due anni al ...

ItaSportPress : Milan, senti l'ex Diego Lopez: 'Donnarumma è la più grande forza della natura che abbia mai visto in porta' -… - Milannews24_com : Milan, senti De Paul: «Lascerò l’Udinese, ma al momento giusto» - ciccionocera95 : RT @ildpaa: @gI4m0ur @p4tinhoo come stai? tifi milan? senti ma theo secondo te nei 3 dietro a ibra andrebbe bene o avrebbe troppo spazio pe… - psi0_ : RT @ildpaa: @gI4m0ur @p4tinhoo come stai? tifi milan? senti ma theo secondo te nei 3 dietro a ibra andrebbe bene o avrebbe troppo spazio pe… - ildpaa : @gI4m0ur @p4tinhoo come stai? tifi milan? senti ma theo secondo te nei 3 dietro a ibra andrebbe bene o avrebbe trop… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan senti Milan, senti De Paul: «Lascerò l’Udinese, ma al momento giusto» MilanNews24.com Il pagellone dell'Inter per l'anno solare 2020

L’età avanza e la reattività non è certo la stessa di sempre, ma se nella stagione 2019/20 la difesa nerazzurra è stata la migliore della Serie A è anche per merito suo. Qualche abbaglio di troppo vie ...

Inzaghi: "Un risultato bugiardo con il Milan"

Simone Inzaghi è deluso dalla sconfitta col Milan. "Un risultato bugiardo per quello che si ... Siamo contenti di dare soddisfazione ai nostri tifosi, sentiamo molto il loro calore" "Mercato? Ci pensa ...

L’età avanza e la reattività non è certo la stessa di sempre, ma se nella stagione 2019/20 la difesa nerazzurra è stata la migliore della Serie A è anche per merito suo. Qualche abbaglio di troppo vie ...Simone Inzaghi è deluso dalla sconfitta col Milan. "Un risultato bugiardo per quello che si ... Siamo contenti di dare soddisfazione ai nostri tifosi, sentiamo molto il loro calore" "Mercato? Ci pensa ...