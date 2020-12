Leeds, Bielsa stupisce tutti: tombola con i dipendenti del club (Di sabato 26 dicembre 2020) Marcelo Bielsa ha stupito ancora una volta tutti. Il tecnico del Leeds, infatti, ha organizzato una tombola per i dipendenti del club inglese Marcelo Bielsa stupisce tutti: il tecnico del Leeds ha organizzato una tombola per i dipendenti del club (eccezion fatta per i giocatori) con dei numeri assegnati per ogni persona e un grande premio per l’estrazione. Patrick Bamford racconta l’aneddoto sulla tombola: «Marcelo Bielsa vuole che tutti si sentano coinvolti nel progetto del club, anche chi sta dietro le quinte. Lui vuole che tutti si sentano parte integrante dei risultati della ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 dicembre 2020) Marceloha stupito ancora una volta. Il tecnico del, infatti, ha organizzato unaper idelinglese Marcelo: il tecnico delha organizzato unaper idel(eccezion fatta per i giocatori) con dei numeri assegnati per ogni persona e un grande premio per l’estrazione. Patrick Bamford racconta l’aneddoto sulla: «Marcelovuole chesi sentano coinvolti nel progetto del, anche chi sta dietro le quinte. Lui vuole chesi sentano parte integrante dei risultati della ...

