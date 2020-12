Genoa, nuovo stop per Sturaro: diffuso il report medico. Il comunicato (Di sabato 26 dicembre 2020) Si ferma ancora Stefano Sturaro.nuovo stop per Stefano Sturaro che, dopo avere saltato la gara contro lo Spezia, ha effettuato nei giorni scorsi esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. A riferirlo è il club rossoblu attraverso una nota ufficiale.“Il Genoa CFC comunica che gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Stefano Sturaro hanno evidenziato per il centrocampista rossoblù una lesione di primo grado al bicipite femorale destro”. Leggi su mediagol (Di sabato 26 dicembre 2020) Si ferma ancora Stefanoper Stefanoche, dopo avere saltato la gara contro lo Spezia, ha effettuato nei giorni scorsi esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. A riferirlo è il club rossoblu attraverso una nota ufficiale.“IlCFC comunica che gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Stefanohanno evidenziato per il centrocampista rossoblù una lesione di primo grado al bicipite femorale destro”.

Mediagol : #Genoa, nuovo stop per Sturaro: diffuso il report medico. Il comunicato - AlessandroAna15 : @DiMarzio Adesso tornerà disponibile per Juve Genoa solo per segnare alla Juve poi ovviamente si infortunerà di nuovo - spaziocalcio : #Genoa, nuovo infortunio per il centrocampista Stefano #Sturaro - Ossmeteobargone : RT @gecamcom: #Spid Nuovo Spid Point del Comune di #Genova presso lo IAT-Ufficio di informazione e accoglienza turistica di via Garibaldi 1… - infoitsport : Il Genoa scatena il mercato, Scamacca può andare via: è asta, scelto il nuovo bomber -