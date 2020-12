Covid, scoperto farmaco che darebbe l’immunità immediata (Di sabato 26 dicembre 2020) Alfie Borromeo Per sconfiggere il Covid, oltre ai vaccini, potrebbe essere di grande aiuto un farmaco immunizzante che presto potrebbe essere disponibile. Alcuni scienziati britannici hanno dato avvio ai test finali per provare la cura che sarebbe in grado di far si che un soggetto esposto al coronavirus Sars-CoV-2 non sviluppi la malattia provocata dal virus. Il farmaco, secondo quanto riferisce il quotidiano britannico The Guardian, garantirebbe una immunità immediata. La terapia, che si basa sugli anticorpi monoclonali, potrebbe garantire un’immunità di 6-12 mesi e potrebbe essere somministrata come trattamento di emergenza a gruppi a rischio. Ad esempio nel caso dei pazienti ricoverati in ospedale o di ospiti di case di riposo e cura, per evitare la nascita di focolai e il coinvolgimento di soggetti fragili. Il ... Leggi su improntaunika (Di sabato 26 dicembre 2020) Alfie Borromeo Per sconfiggere il, oltre ai vaccini, potrebbe essere di grande aiuto unimmunizzante che presto potrebbe essere disponibile. Alcuni scienziati britannici hanno dato avvio ai test finali per provare la cura che sarebbe in grado di far si che un soggetto esposto al coronavirus Sars-CoV-2 non sviluppi la malattia provocata dal virus. Il, secondo quanto riferisce il quotidiano britannico The Guardian, garantirebbe una immunità. La terapia, che si basa sugli anticorpi monoclonali, potrebbe garantire un’immunità di 6-12 mesi e potrebbe essere somministrata come trattamento di emergenza a gruppi a rischio. Ad esempio nel caso dei pazienti ricoverati in ospedale o di ospiti di case di riposo e cura, per evitare la nascita di focolai e il coinvolgimento di soggetti fragili. Il ...

Per sconfiggere il Covid, oltre ai vaccini, potrebbe essere di grande aiuto un farmaco immunizzante che presto potrebbe essere disponibile. Alcuni ...

Per sconfiggere il Covid, oltre ai vaccini, potrebbe essere di grande aiuto un farmaco immunizzante che presto potrebbe essere disponibile. Alcuni ...