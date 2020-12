Cosa è successo alla moda nel 2020

Leggi su iodonna

(Di sabato 26 dicembre 2020) Se il 2019 era stata l’occasione per fare il punto su un decennio durante il quale laaveva vissuto mutamenti profondi, ladelrichiede un’analisi diversa, più approfondita. Niente è uguale a com’era prima dell’emergenza sanitaria globale. Il Coronavirus ha mandato all’aria molte dinamiche e ne ha accelerate altre, trasformando in maniera radicale l’intero settore. Secondo i dati di Altagamma, in Italia l’anno si chiude con un calo previsto del -20/-22%, minore rispetto alle previsioni di metà anno ma maggiore rispetto a quella relativacrisi economica del 2008 (-9%). I numeri non bastano, però, per dipingere il quadro degli ultimi mesi. Dcrisi del retail fisicorivoluzione dello shopping digitale, dsvolta entertaining ...