'Bevete tutto, gli astemi non vanno in Paradiso': la messa di Natale è virale (Di sabato 26 dicembre 2020) 'Vi invito oggi a mangiare bene e a bere con abbondanza, ma non la Coca Cola! Vino buono, perché il vino è segno della vita eterna! In Paradiso fratelli miei gli astemi non potranno entrare, perché si ... Leggi su leggo (Di sabato 26 dicembre 2020) 'Vi invito oggi a mangiare bene e a bere con abbondanza, ma non la Coca Cola! Vino buono, perché il vino è segno della vita eterna! Infratelli miei glinon potranno entrare, perché si ...

diavolettoooo : Bevete tutto - usarausanu : Piacenza, la messa di don Pietro: 'Bevete tutto, vino segno di vita eterna. Gli astemi non vanno in Paradiso'. Appl… - paglialunga00 : RT @leggoit: «Bevete tutto, gli astemi non vanno in Paradiso»: la messa di Natale è virale - leggoit : «Bevete tutto, gli astemi non vanno in Paradiso»: la messa di Natale è virale - teresatornaben1 : RT @Yi_Benevolence: Se vi bevete anche questa ci meritiamo tutto. -