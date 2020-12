Barcellona | il desiderio di Ansu Fati | «Sogno un trofeo in un Campo Nou pieno di tifosi»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 dicembre 2020)ha parlato dei suoi desideri per il 2021, giovane talento del, in una intervista al Mundo Deportivo ha parlato dei suoi desideri calcistici e non per il 2021 ormai alle porte. «Nel 2021di conquistare un titolo col, in un Camp Noudi. Chiedo salute per tutti in questo anno complicato dalla pandemia». Leggi su Calcionews24.com