Suv e crossover - Le novità a ruote alte in arrivo nel 2021 - FOTO GALLERY (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il trend delle Suv e crossover prosegue inarrestabile anche nel nostro Paese, con tante proposte tra i listini delle Case. Nonostante la crisi del mercato dell'auto, che ha costretto i marchi a rimandare numerose uscite a causa dell'emergenza coronavirus, anche nel 2021 saranno diverse le novità a ruote alte, tutte elettrificate. Proprio così: al lancio o in un secondo momento, queste vetture saranno disponibili anche o solo nelle versioni elettriche o ibride di ogni tipo, dalle mild alle plug-in, come è possibile constatare scorrendo le immagini della nostra rassegna, dove abbiamo raccolto tutte le new entry dell'anno che sta per iniziare. Per avere maggiori dettagli sui singoli modelli, vi consigliamo la lettura del supplemento Qnovità 2021, in regalo con ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il trend delle Suv eprosegue inarrestabile anche nel nostro Paese, con tante proposte tra i listini delle Case. Nonostante la crisi del mercato dell'auto, che ha costretto i marchi a rimandare numerose uscite a causa dell'emergenza coronavirus, anche nelsaranno diverse le, tutte elettrificate. Proprio così: al lancio o in un secondo momento, queste vetture saranno disponibili anche o solo nelle versioni elettriche o ibride di ogni tipo, dalle mild alle plug-in, come è possibile constatare scorrendo le immagini della nostra rassegna, dove abbiamo raccolto tutte le new entry dell'anno che sta per iniziare. Per avere maggiori dettagli sui singoli modelli, vi consigliamo la lettura del supplemento Q, in regalo con ...

