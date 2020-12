Sisma in Abruzzo, scossa di magnitudo 3.0 nel Chietino lungo la costa (Di sabato 26 dicembre 2020) Una scossa di terremoto di magnitudo locale 3.0 è stata registrata questa sera dall'Ingv nel mare Adriatico lungo la costa abruzzese, nel Chietino. L'evento alle 22,45 (ora italiana) ad una profondita' di 9 km. Non si segnalano al momento danni a persone o cose. Leggi su tg24.sky (Di sabato 26 dicembre 2020) Unadi terremoto dilocale 3.0 è stata registrata questa sera dall'Ingv nel mare Adriaticolaabruzzese, nel. L'evento alle 22,45 (ora italiana) ad una profondita' di 9 km. Non si segnalano al momento danni a persone o cose.

Una scossa di terremoto di magnitudo locale 3.0 è stata registrata questa sera dall'Ingv nel mare Adriatico lungo la costa abruzzese, nel Chietino. L'evento alle 22,45 (ora italiana) ad una profondita ...

