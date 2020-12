Sci alpino, Prima prova discesa Bormio: orario, programma, tv, pettorali di partenza (Di venerdì 25 dicembre 2020) Si aprirà domani, sabato 26 dicembre, il fine settimana lungo dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 11.30 si terrà la Prima prova cronometrata della terza discesa maschile della stagione, in programma a Bormio, in Italia, con nove azzurri. Saranno infatti al cancelletto di partenza Dominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Davide Cazzaniga, Guglielmo Bosca, Riccardo Tonetti, Pietro Zazzi e Florian Schieder. Non ci sarà copertura televisiva dell’evento, ma OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della prova. programma COPPA DEL MONDO SCI alpino 26 DICEMBRE Sabato 26 dicembre Ore 11.30: Prima prova cronometrata discesa ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 dicembre 2020) Si aprirà domani, sabato 26 dicembre, il fine settimana lungo dedicato alla Coppa del Mondo di sci: alle ore 11.30 si terrà lacronometrata della terzamaschile della stagione, in, in Italia, con nove azzurri. Saranno infatti al cancelletto diDominik Paris, Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Emanuele Buzzi, Davide Cazzaniga, Guglielmo Bosca, Riccardo Tonetti, Pietro Zazzi e Florian Schieder. Non ci sarà copertura televisiva dell’evento, ma OA Sport vi offrirà la diretta live testuale dellaCOPPA DEL MONDO SCI26 DICEMBRE Sabato 26 dicembre Ore 11.30:cronometrata...

