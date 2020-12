Mario Biondo, le prove dell’omicidio: la famiglia in lotta per la verità adesso spera (Di venerdì 25 dicembre 2020) Morte Mario Biondo: dopo avere ottenuto la proroga delle indagini il legale della famiglia rilascia delle dichiarazioni che propendono verso la convinzione, sempre più granitica, che il cameraman palermitano sia stato ucciso. “Nessun dubbio, Mario ucciso e poggiato come un burattino”, lo ha dichiarato a ilSicilia.it avvocato Carmelita Morreale, legale della famiglia di Mario. adesso che la pista suicidaria è sempre più lontana e nella speranza che le nuove indagini facciano emergere le prove di quello che ad oggi è ancora un presunto delitto, la famiglia Biondo torna a sperare. sperare di potere avere giustizia e far luce su ciò che davvero accadde a ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 25 dicembre 2020) Morte: dopo avere ottenuto la proroga delle indagini il legale dellarilascia delle dichiarazioni che propendono verso la convinzione, sempre più granitica, che il cameraman palermitano sia stato ucciso. “Nessun dubbio,ucciso e poggiato come un burattino”, lo ha dichiarato a ilSicilia.it avvocato Carmelita Morreale, legale delladiche la pista suicidaria è sempre più lontana e nellanza che le nuove indagini facciano emergere ledi quello che ad oggi è ancora un presunto delitto, latorna are.re di potere avere giustizia e far luce su ciò che davvero accadde a ...

