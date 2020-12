La tana | un corto irresistibile su Disney+

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Ladebutta oggi su: ecco perché dobbiamo dedicare 7 minuti alla visione delDisney e Pixar L’animazione è forse quello che ci vuole in questo Natale diverso dagli altri. In queste festività natalizie dettate dal Covid, che ci ha un po’ costretto a mettere in stand-by la nostra ‘macchina dei sogni’. In… L'articolo Corriere Nazionale.

ElleLucrezia : RT @Diregiovani: #LaTana arriva su @DisneyPlusIT il 25 dicembre. Buona visione ?????? @DisneyPixarIT #Burrow - Diregiovani : #LaTana arriva su @DisneyPlusIT il 25 dicembre. Buona visione ?????? @DisneyPixarIT #Burrow -

Ultime Notizie dalla rete : tana corto

SuperEva

La Tana debutta oggi su Disney+: ecco perché dobbiamo dedicare 7 minuti alla visione del corto Disney e Pixar L’animazione è forse quello che ci vuole in questo Natale diverso dagli altri. In quest ...

La Tana, ecco perché dobbiamo dedicarci 7 minuti per guardare il corto Disney e Pixar

In nostro soccorso, il 25 dicembre su Disney+, non verrà soltanto Pete Docter con il film animato Soul ma anche Madeline Sharafian con Burrow ...