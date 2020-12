Gf Vip | Pretelli invia il regalo al figlio | la reazione è sorprendente

infoitcultura : GF Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: arriva un ‘dolce’ messaggio aereo - Claudia78722989 : La complicità tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli - Grande Fratello VIP | GFVIP 5: - infoitcultura : GF Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi fermati sul più bello: i motivi - infoitcultura : GF Vip, Natale bollente per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: cosa hanno fatto - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sempre più vicini. Coccole e sguardi nella notte -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Pretelli

Tommaso Zorzi ha discusso animatamente con Giacomo Urtis, spegnendo una volta e per tutte le voci nella casa. Stanotte il Natale al GF Vip si è animato con una lite fra Tommaso Zorzi e Giacomo Urtis.(Gossip e TV) La notte di Natale è stata dolcissima per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, nella casa del Grande Fratello Vip, tra confidenze e tenerezza sotto le coperte in giardino. Ora però la ...