Un'esplosione ha scosso il centro di Nashville, in Tennessee. A saltare per aria è stata un'auto. La Cnn, citando la polizia, riferisce che si sarebbe trattato di un atto «intenzionale». Tre persone sarebbero rimaste ferite, diversi edifici sono stati danneggiati, ma non ci sono vittime. Gli agenti erano arrivati dopo essere stati allertati per un veicolo sospetto fuori dall'edificio della compagnia telefonica AT&T intorno alle sei di mattina. I poliziotti hanno chiamato gli artificieri ma la vettura è esplosa prima del loro arrivo. Fumo e fiamme sono stati visti sollevarsi dalla zona dell'esplosione, che è piena di bar e ristoranti. «Adesso è una questione di sicurezza pubblica garantire che tutti vengano individuati e assicurare che la diffusione delle fiamme non si estenda», ha spiegato

La polizia era arrivata dopo essere stata allertata per un veicolo sospetto fuori dall’edificio della compagnia telefonica AT&T intorno alle sei di mattina. Tre i feriti ...

Attentato a Nashville, esplode auto in un centro commerciale: “Atto intenzionale”

Un’esplosione ha scosso il centro di Nashville, in Tennessee. A saltare per aria è stata un'auto. La Cnn, citando la polizia, riferisce che si sarebbe trattato di un atto «intenzionale» ...

La polizia era arrivata dopo essere stata allertata per un veicolo sospetto fuori dall'edificio della compagnia telefonica AT&T intorno alle sei di mattina. Tre i feriti