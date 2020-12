A Natale la voce che angoscia tutti i cristiani: si dimette (Di venerdì 25 dicembre 2020) Una incredibile notizia che riguarderebbe Papa Francesco starebbe circolando nelle ultime ore in Vaticano. Papa Francesco (Facebook)Una voce circola tra i cortili del Vaticano, e no solo li. Papa Francesco, potrebbe dimettersi entro la fine di quest’anno. Fonti vicine alle stanze del potere e della poca discrezione, a questo punto, confermano che nelle intenzioni del Pontefice, ci sarebbe la volontà di terminare il suo mandato entro il 31 dicembre del 2020. Questo perchè il suo piano, quinquennale, necessiterebbe di sette anni per la propria applicazione, secondo determinate fonti, a questo punto, la fine naturale del suo mandato sarebbe il 2020. “Quello che sento ora, da chi gli sta vicino, è che ci vorranno sette anni per completare il suo piano quinquennale. Ciò significherebbe ovviamente restare fino al 2020. Non credo che ci ... Leggi su chenews (Di venerdì 25 dicembre 2020) Una incredibile notizia che riguarderebbe Papa Francesco starebbe circolando nelle ultime ore in Vaticano. Papa Francesco (Facebook)Unacircola tra i cortili del Vaticano, e no solo li. Papa Francesco, potrebbersi entro la fine di quest’anno. Fonti vicine alle stanze del potere e della poca discrezione, a questo punto, confermano che nelle intenzioni del Pontefice, ci sarebbe la volontà di terminare il suo mandato entro il 31 dicembre del 2020. Questo perchè il suo piano, quinquennale, necessiterebbe di sette anni per la propria applicazione, secondo determinate fonti, a questo punto, la fine naturale del suo mandato sarebbe il 2020. “Quello che sento ora, da chi gli sta vicino, è che ci vorranno sette anni per completare il suo piano quinquennale. Ciò significherebbe ovviamente restare fino al 2020. Non credo che ci ...

matteosalvinimi : Chico Forti, un altro italiano che dovrebbe festeggiare il Natale con amici e parenti, non in galera lontano da cas… - kissparadise : Tanti tanti auguri @mengonimarco auguri a te che con la tua voce e musica riesci sempre a farmi stare bene ?? buon… - ferrarisergio4 : @Lidia__mia sia un giorno che abbia voce e cuore.Sereno Natale.?? - LuMorningstarX : Oggi non è solo il giorno di Natale,oggi è anche il compleanno di una persona che mi capisce sempre, che ha sempre… - herondalexlove : RT @heronchiId: oggi mentalmente all’Istituto di Londra con Will Herondale che con il suo frizzante spirito natalizio e la sua voce angelic… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale voce Natale, voce del verbo abitare! - Luce e vita Diocesi di Molfetta Natale al Quartiere 4: musica, favole e solidarietà

Saranno sei gli eventi on line organizzati per la festa più bella dell'anno nel Quartiere 4 del Comune di Firenze. Mirko Dormentoni: “L’emergenza Covid19 non ci ferma. Il Quartiere 4 celebra con ...

"Vinceremo il virus con promettenti vaccini"

"Natale, in particolare nella celebrazione della notte ... ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!".

Saranno sei gli eventi on line organizzati per la festa più bella dell'anno nel Quartiere 4 del Comune di Firenze. Mirko Dormentoni: “L’emergenza Covid19 non ci ferma. Il Quartiere 4 celebra con ..."Natale, in particolare nella celebrazione della notte ... ciascuno con la ricchezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!".