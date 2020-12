Video/ Sampdoria Sassuolo (2-3): highlights e gol. Neroverdi al 4^ posto (Serie A) (Di giovedì 24 dicembre 2020) Video Sampdoria Sassuolo (risultato finale 3-2): highlights e gol della partita valevole per la 14^ giornata di Serie A. I Neroverdi espugnano il Ferraris e sognano la Champions League. Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 24 dicembre 2020)(risultato finale 3-2):e gol della partita valevole per la 14^ giornata diA. Iespugnano il Ferraris e sognano la Champions League.

marchess88 : Il @TorinoFC_1906 ha pareggiato 1-1 contro il @sscnapoli, il @BfcOfficialPage ha pareggiato 2-2 contro l'… - fainformazione : VIDEO - SAMPDORIA-SASSUOLO 2-3 | GOL E HIGHLIGHTS | GIORNATA 14 | SERIE A TIM 2020/21 Emozioni e gol non sono manc… - fainfosport : VIDEO - SAMPDORIA-SASSUOLO 2-3 | GOL E HIGHLIGHTS | GIORNATA 14 | SERIE A TIM 2020/21 Emozioni e gol non sono manc… - CanaleSassuolo : VIDEO – Sampdoria-Sassuolo 2-3, che festa per le 500 di Magnanelli! - infoitsport : Ferrero: «Ho l’amaro in bocca. Chiedo rispetto per la Sampdoria» – VIDEO -