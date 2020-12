Teatro | è morta Rebecca Luker | star dei musical di Broadway

(Di giovedì 24 dicembre 2020) New York, 24 dic. – (Adnkronos) – L’attrice statunitense, incantevole interprete e cantante dicon apparizioni al cinema e in tv, èieri, mercoledì 23 dicembre, in un ospedale di Manhattan all’età di 59 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua agente, Sarah Fargo, al “New York Times”. Nel febbraio scorso l’attrice aveva reso noto che le era stata diagnosticata alla fine del 2019 la Sla. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

New York, 24 dic. - (Adnkronos) - L'attrice statunitense Rebecca Luker, incantevole interprete e cantante di Broadway con apparizioni al cinema e in tv, è morta ieri, mercoledì 23 dicembre, in un ospe ...