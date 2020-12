Supereroi acrobatici in visita ai bambini in ospedale

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Questa tremenda pandemia che da mesi condiziona le nostre vite ha stravolto inevitabilmente anche la routine ospedaliera e il lavoro dei volontari di ABIO UDINE – ODV (Associazione Bambino In), lontani dalla Pediatria ormai da molti mesi. Quest’anno non hanno potuto condividere con i piccoli degenti i consueti preparativi per la festa più importante dell’anno e questa rinuncia ha reso tutti più tristi. A poca distanza dalle festività però, è arrivata una sorpresa. Una squadra diha scalato oggi, alle ore 12.00, le pareti del padiglione Petracco dell’Santa Maria della Misericordia di Udine. I funambolici eroi si sono affacciati alle finestre delle camerette, i piccoli ricoverati si sono così ritrovati faccia a faccia con Superman, Batman, l’Uomo Ragno e i loro amici, vivendo ...

Gli operatori dell'azienda Edilizia Acrobatica si sono calati dal tetto dell'ospedale reggino, in versione supereroi, per regalare un sorriso ai bambini, donando loro numerosi regali.