Rientro a scuola dal 7 gennaio: il prefetto di Roma firma il piano per tornare in classe (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, ha firmato il documento operativo che consentirà il Rientro a scuola degli istituti superiori, in sicurezza e nel rispetto della salute pubblica a partire dal 7 gennaio nella Capitale e in Provincia. Lo apprende AGI da fonti di Prefettura. Il piano, si fa presente, consentirà raccordo tra gli orari della attività scolastiche e quelli dei mezzi pubblici. Secondo quanto si apprende, c’è stata grande sinergia tra le istituzioni coinvolte, tra cui la Regione Lazio, Roma Capitale e l’ufficio scolastico regionale. Intense attività per garantire la tutela per il prioritario diritto alla salute. Il provvedimento è in corso di notifica. Programmata inoltre unariunione con tavolo di coordinamento presso la Prefettura per ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ildi, Matteo Piantedosi, hato il documento operativo che consentirà ildegli istituti superiori, in sicurezza e nel rispetto della salute pubblica a partire dal 7nella Capitale e in Provincia. Lo apprende AGI da fonti di Prefettura. Il, si fa presente, consentirà raccordo tra gli orari della attività scolastiche e quelli dei mezzi pubblici. Secondo quanto si apprende, c’è stata grande sinergia tra le istituzioni coinvolte, tra cui la Regione Lazio,Capitale e l’ufficio scolastico regionale. Intense attività per garantire la tutela per il prioritario diritto alla salute. Il provvedimento è in corso di notifica. Programmata inoltre unariunione con tavolo di coordinamento presso la Prefettura per ...

Adnkronos : #Scuola rientro 7 gennaio, accordo governo-enti locali - raffaellapaita : Il 7 gennaio si avvicina ma non è stata fatta chiarezza sulle modalità con cui il governo intende gestire il proble… - fanpage : Il piano del Governo per il rientro a scuola - repubblica : Scuola e Coronavirus, ingressi alle 8 e alle 10: ecco il piano per il rientro in classe nel Lazio. Dubbi per orari,… - Antonel85060890 : Scuola e Coronavirus, ingressi alle 8 e alle 10: ecco il piano per il rientro in classe nel Lazio. Dubbi per orari,… -