Ospitare una festa virtuale con amici o parenti in video chat di gruppo

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Mentre questo tipo di soluzione può diventare, in futuro, qualcosa di utile per stare vicini conedche vivono lontano, per il 2020 diventa obbligato festeggiare il Natale, il Capodanno ed ogni giorno diin modo ", con unada fare tramitechiamate di. Tramite alcune app (tra cui alcune che vale davvero la pena scoprire oggi) è possibile non solochiamarsi, ma proprio rimanere in costante contatto come se si fosse tutti nella stessa casa. Sopratuttto utilizzando un PC o il grande schermo della TV, si puossono quindi fare raduni familiari o con tanti, parlando con loro in diretta senza interruzioni. In questo senso vengono in nostro aiuto le diverse applicazioni di ...