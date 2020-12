"Non sono più lo stesso, ma non morirò". Gennaro Gattuso, il dramma: la malattia all'occhio che lo tormenta (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo il pareggio col Torino, il match è finito 1-1, Gennaro Gattuso, mister partenoepeo, si confessa: "Poi c'è anche quello che è successo a me... Non sono più lo stesso da 10-12 giorni e i ragazzi lo hanno sofferto. Comunque sono vivo, faccio stare tutti tranquilli che non muoio", spiega il mister. Il riferimento è ai guai all'occhio, Gattuso infatti da giorni si presenta con un vistoso impacco. E spiega: "sono dieci anni che mi tormenta questa malattia autoimmune, ora si è ripresentata forte, ma anche se in questo momento non sono bello passerà. Voglio approfittarne per fare un appello a tutti i ragazzini che hanno paura di avere qualcosa di strano e che non si vedono belli allo specchio: la vita è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Dopo il pareggio col Torino, il match è finito 1-1,, mister partenoepeo, si confessa: "Poi c'è anche quello che è successo a me... Nonpiù loda 10-12 giorni e i ragazzi lo hanno sofferto. Comunquevivo, faccio stare tutti tranquilli che non muoio", spiega il mister. Il riferimento è ai guai all'infatti da giorni si presenta con un vistoso impacco. E spiega: "dieci anni che miquestaautoimmune, ora si è ripresentata forte, ma anche se in questo momento nonbello passerà. Voglio approfittarne per fare un appello a tutti i ragazzini che hanno paura di avere qualcosa di strano e che non si vedono belli allo specchio: la vita è ...

CarloCalenda : Prima modalità #Arcuri “non devo rendere conto a voi sudditi”. Seconda modalità “sono bravo e mi dovete ringraziare… - mante : Mentre i media italiani intevistano gli italiani che non sono riusciti a rientrare per le feste da UK, la notizia c… - ladyonorato : anche quelli emanati durante la “Fase 2” sono stati definiti «di dubbia costituzionalità», soprattutto perché non è… - Ninanina1215 : Nonostante la loro prosopopea non sono altro che #covidioti - vetteclerc : In realtà raga non sono materialista ma è la prima volta che li apriamo anche col nonno e quindi sono troppo conten… -

Ultime Notizie dalla rete : Non sono Perché accademie e conservatori non sono «università?» | il manifesto Il Manifesto Carambola sulla statale Romea Scontro fra tre mezzi: due feriti

Momenti di paura dopo lo schianto in cui sono stati coinvolti un furgone e due auto: traffico a riento per circa due ore ...

Il vero spirito del Natale nell'esempio di San Francesco

Francesco di Assisi vedeva nel Natale “la festa delle feste”: svela il volto di Dio non come un giudice implacabile ma come un figlio bambino, che nasce da una delle nostre Donne. Questo Natale nessun ...

Momenti di paura dopo lo schianto in cui sono stati coinvolti un furgone e due auto: traffico a riento per circa due ore ...Francesco di Assisi vedeva nel Natale “la festa delle feste”: svela il volto di Dio non come un giudice implacabile ma come un figlio bambino, che nasce da una delle nostre Donne. Questo Natale nessun ...