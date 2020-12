Hong-hu Ada | la bellissima cantante tra nuovo album e progetti futuri

Leggi su ck12

(Di giovedì 24 dicembre 2020)-hu Ada,e attrice italo-giapponese, sarà una delle ospiti del Concerto di Natale 2020. (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for RFF)-hu Ada Perotti, è un’artista poliedrica italo-giapponese:, attrice e musicista, è nata in Italia ed è cresciuta negli Stati Uniti, a Miami. Dopo aver vissuto anche in Giappone, ormai da diversi anni si divide tra Roma e Londra. Leggi anche -> Chi è Dotan, ildi ‘Numb’ che sta facendo innamorare l’Italia Cosa sapere su-hu Ada Padre giapponese e mamma italiana,-hu Ada è un’eclettica artista, ospite questa sera nel Concerto di Natale 2020 in onda su Canale 5, insieme a grandi nomi della musica come Antonino, Malika Ayane, Dotan, Nek, Tosca e molti altri. Parla ben ...