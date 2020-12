Grave lutto per il mondo della moda: addio all’ex modella, aveva 50 anni (Di giovedì 24 dicembre 2020) Grave lutto per il mondo della moda, muore a pochi giorni dal suo cinquantesimo compleanno, Stella Tennant, una grandissima top model dalle origini nobili. Il mondo della moda oggi dice… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 24 dicembre 2020)per il, muore a pochi giorni dal suo cinquantesimo compleanno, Stella Tennant, una grandissima top model dalle origini nobili. Iloggi dice… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

