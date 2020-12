Valerio Scanu | lutto gravissimo | il papà morto per Covid La notizia più triste a due giorni dal Natale

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) La peggiore delle ipotesi purtroppo si è realizzata per. Giusto il 10 dicembre scorso, ospite di Eleonora Daniele nello studio televisivo della trasmissione Storie Italiane, l’artista aveva rivelato al pubblico che il suo amatoTonino era affetto dal coronavirus. Dopo oltre un mese e mezzo trascorso nell’ospedale Mater di Olbia, il 64enne non è riuscito a sopravvivere al. Unterribile per, sua madre e il resto della famiglia. Ma anche per il mondo dello spettacolo e, specialmente per quello della musica italiana. La morte del padre è stata annunciata tramite il quotidiano La nuova Sardegna. Quest’ultimo era un dipendente comunale conosciutissimo ed amato dalla sua comunità, nonché promotore di molti eventi benefici. Una ...

Terribile lutto per Valerio Scanu: suo padre Tonino è morto a causa del Covid-19. L’uomo era ricoverato da qualche giorno al Mater Olbia e le sue condizioni sono apparse critiche da subito. Purtroppo, ...E’ morto il papà di Valerio Scanu. Non ce l’ha fatta il signor Tonino, da diverso tempo ricoverato in ospedale, in terapia intensiva e in gravi condizioni, a causa del covid. Come riferito dai ...