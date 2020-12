Turchia, Can Dundar condannato a 27 anni di carcere: la dura sentenza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) . Il giornalista è colpevole di “rivelazione di informazioni riservate a scopo di spionaggio” e “sostegno ad organizzazione terroristica” Il giornalista turco Can Dundar è stato condannato a 27 anni di carcere per presunto sostegno al terrorismo e “spionaggio militare e politico“. La sentenza L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) . Il giornalista è colpevole di “rivelazione di informazioni riservate a scopo di spionaggio” e “sostegno ad organizzazione terroristica” Il giornalista turco Canè statoa 27diper presunto sostegno al terrorismo e “spionaggio militare e politico“. LaL'articolo proviene da Inews.it.

