Traffico Roma del 23-12-2020 ore 07:30 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Bentrovati questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità il Traffico valori di Traffico decisamente bassi con le registri del sulla rete viaria cittadina naturalmente abbiamo i soliti rallentamenti legati all'inizio delle attività lavorative Su molte delle consolari che convergono verso il centro soprattutto nel quadrante Nord come sulla Trionfale tra Ottavia Monte Mario sulla Cassia all'altezza di Tomba di Nerone sulla Flaminia tra l'albero il bivio di Tor di Quinto disagi sulla raccordo anulare un incidente provoca Code in carreggiata esterna tra l'uscita Cassia all'uscita Trionfale Ottavia in direzione Aurelia ancora in carreggiata esterna causa Traffico intenso dobbiamo rallentamenti di lieve entità tra la Prenestina e ...

