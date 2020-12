Teatro Stabile del Veneto si fa 'in tre' per Concerto di Capodanno (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Tre città e tre eventi per il Concerto di Capodanno 2021 del Teatro Stabile del Veneto, che l'1 gennaio saluterà il nuovo anno assieme alle amministrazioni comunali di Padova, Venezia e Treviso, con un evento inedito che unisce i palcoscenici dei Teatri Verdi, Goldoni e Mario Del Monaco in un unico spettacolo di musica e danza, per il pubblico connesso da casa. Un Capodanno all'insegna della collaborazione, che vede per la prima volta insieme l'Orchestra di Padova e del Veneto e l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta con più di 48 elementi sul palcoscenico, 20 artisti tra cantanti lirici, pop e danzatori, oltre a tutte le maestranze del Teatro coinvolte nella produzione. Tra le voci protagoniste quelle di Amii Stewart e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Tre città e tre eventi per ildi2021 deldel, che l'1 gennaio saluterà il nuovo anno assieme alle amministrazioni comunali di Padova, Venezia e Treviso, con un evento inedito che unisce i palcoscenici dei Teatri Verdi, Goldoni e Mario Del Monaco in un unico spettacolo di musica e danza, per il pubblico connesso da casa. Unall'insegna della collaborazione, che vede per la prima volta insieme l'Orchestra di Padova e dele l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta con più di 48 elementi sul palcoscenico, 20 artisti tra cantanti lirici, pop e danzatori, oltre a tutte le maestranze delcoinvolte nella produzione. Tra le voci protagoniste quelle di Amii Stewart e ...

ennatrasporti : Teatro Stabile del Veneto si fa ‘in tre’ per Concerto di Capodanno - Tele_Nicosia : Teatro Stabile del Veneto si fa ‘in tre’ per Concerto di Capodanno - TV7Benevento : Teatro Stabile del Veneto si fa 'in tre' per Concerto di Capodanno... - MattiaGallo17 : RT @Adnkronos: Teatro Stabile del Veneto si fa 'in tre' per Concerto di #Capodanno - Adnkronos : Teatro Stabile del Veneto si fa 'in tre' per Concerto di #Capodanno -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro Stabile Teatro Stabile del Veneto si fa 'in tre' per Concerto di Capodanno Adnkronos Teatro Stabile del Veneto si fa 'in tre' per Concerto di Capodanno

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Tre città e tre eventi per il Concerto di Capodanno 2021 del Teatro Stabile del Veneto, che l'1 gennaio saluterà il nuovo anno assieme alle amministrazioni comunali di ...

Natale 2020: concerti e spettacoli in streaming

Nell'anno del Covid i teatri di Venezia, Padova e Treviso si propongono per le festività con un calendario di appuntamenti in streaming ...

Roma, 23 dic. (Adnkronos) - Tre città e tre eventi per il Concerto di Capodanno 2021 del Teatro Stabile del Veneto, che l'1 gennaio saluterà il nuovo anno assieme alle amministrazioni comunali di ...Nell'anno del Covid i teatri di Venezia, Padova e Treviso si propongono per le festività con un calendario di appuntamenti in streaming ...