‘San Pio’, cresce il numero dei ricoveri per Covid: nessun decesso (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – cresce, seppur lievemente, il numero dei ricoveri per Covid – 19 all‘Ospedale San Pio di Benevento. Nella giornata di oggi non si registrano persone decedute. Di seguito il bollettino completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –, seppur lievemente, ildeiper– 19 all‘Ospedale San Pio di Benevento. Nella giornata di oggi non si registrano persone decedute. Di seguito il bollettino completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

