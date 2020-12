Sampdoria-Sassuolo, la conferenza degli allenatori (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Claudio Ranieri e Roberto De Zerbi hanno parlato in conferenza stampa prima della partita Sampdoria – Sassuolo, valevole per la 14° gara di Serie A. Gli allenatori provengono da due risultato opposti. La Sampdoria si gode le due vittorie consecutive su Verona e Crotone. Il Sassuolo invece proviene dalla batosta subita in casa contro il Milan e vorrà subitp tornare a macinare punti. Cosa hanno detto gli allenatori? La conferenza di De Zerbi Sulla Sampdoria “Non ci sono ancora partite dall’esito scontato, tutte le squadre sono in corsa per il proprio obiettivo, dall’ultima alla prima, e la Sampdoria è tornata a far punti, ha un’identità forte perché sanno cosa devono fare, sono aggressivi e tanto verticali, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Claudio Ranieri e Roberto De Zerbi hanno parlato instampa prima della partita, valevole per la 14° gara di Serie A. Gliprovengono da due risultato opposti. Lasi gode le due vittorie consecutive su Verona e Crotone. Ilinvece proviene dalla batosta subita in casa contro il Milan e vorrà subitp tornare a macinare punti. Cosa hanno detto gli? Ladi De Zerbi Sulla“Non ci sono ancora partite dall’esito scontato, tutte le squadre sono in corsa per il proprio obiettivo, dall’ultima alla prima, e laè tornata a far punti, ha un’identità forte perché sanno cosa devono fare, sono aggressivi e tanto verticali, ...

VarskySports : ???? Crotone 2 (Messias 2)-Parma 1 (Kucka) Juventus 0-Fiorentina 3 (Vlahovic-Alex Sandro ec-Cáceres) 1?Milan 31 2?Int… - MoliPietro : Sampdoria-Sassuolo, la conferenza degli allenatori - ScudettoPod : @FarFromVesuvius @SerieASitdown @StereoSerieA @ItaFootPod @CalcioConPod @TheCalcioGuys @6ixSideCalcio… - ItaFootPod : @FarFromVesuvius @SerieASitdown @StereoSerieA @CalcioConPod @TheCalcioGuys @6ixSideCalcio @ScudettoPod… - anteneh_berhane : RT @CarolRadull: Serie A Fixtures Verona vs. Inter Milan 8.30pm Milan vs. Lazio 10.45pm Roma vs. Cagliari 10.45pm Bologna vs. Atalanta… -