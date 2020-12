Quando donne e figli vengono uccisi, le istituzioni devono interrogarsi sui propri errori (Di mercoledì 23 dicembre 2020) E’ difficile pensare agli ultimi istanti di vita di Francesca e Pietro, 15 e 13 anni, alla loro fuga disperata conclusa davanti alla porta di casa sbarrata da un chiavistello. E’ difficile pensare a due ragazzi, poco più che bambini, che cercano di salvarsi la vita e di sottrarsi all’odio cieco e freddo del padre, Alessandro Pontin, che li colpisce per vendicarsi della ex moglie. Da quanto tempo Francesca e Pietro erano diventati ostaggi agli occhi di quell’uomo che con fatica chiamiamo padre? Negli ultimi sei mesi, cinque uomini hanno scaricato il loro odio verso le compagne o ex compagne colpendo anche i figli: bambini piccoli o ragazzi che si affacciavano all’adolescenza svelando il lato oscuro degli uomini che trasforma le relazioni affettive in un campo di battaglia dove l’unico obiettivo è vincere sulla compagna, uccidendola o uccidendo i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) E’ difficile pensare agli ultimi istanti di vita di Francesca e Pietro, 15 e 13 anni, alla loro fuga disperata conclusa davanti alla porta di casa sbarrata da un chiavistello. E’ difficile pensare a due ragazzi, poco più che bambini, che cercano di salvarsi la vita e di sottrarsi all’odio cieco e freddo del padre, Alessandro Pontin, che li colpisce per vendicarsi della ex moglie. Da quanto tempo Francesca e Pietro erano diventati ostaggi agli occhi di quell’uomo che con fatica chiamiamo padre? Negli ultimi sei mesi, cinque uomini hanno scaricato il loro odio verso le compagne o ex compagne colpendo anche i: bambini piccoli o ragazzi che si affacciavano all’adolescenza svelando il lato oscuro degli uomini che trasforma le relazioni affettive in un campo di battaglia dove l’unico obiettivo è vincere sulla compagna, uccidendola o uccidendo i ...

