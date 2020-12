Palù (Aifa): "I vaccini Pfizer e Moderna potranno dare un'immunità sterilizzante' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Prima una buona notizia e poi una critica: 'I vaccini Pfizer e Moderna potranno dare un'immunità sterilizzante, come per i vaccini del morbillo, rosolia e parotite". E poi: ' "Sulla variante inglese ... Leggi su globalist (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Prima una buona notizia e poi una critica: 'Iun', come per idel morbillo, rosolia e parotite". E poi: ' "Sulla variante inglese ...

RobertoBurioni : Complimenti ad AIFA e al nuovo presidente Prof. Giorgio Palù per l’approvazione istantanea del vaccino contro COVID-19. Un ottimo inizio. - Ettore_Rosato : .@LaStampa il presidente dell'#AIFA,agenzia nazionale del farmaco,rassicura sull'efficacia del vaccino anche rispet… - zevunderskin : #Palu costringe #AIFA a riprendere protocollo sperimentazioni anticorpi monoclonali devo dire che a me il prof. Pa… - Dome689 : RT @Open_gol: «Mi pare che ci sia stato un allarme eccessivo: questo virus evolve, non è più grave», ha spiegato il virologo - eugenio_righi : RT @RobertoBurioni: Complimenti ad AIFA e al nuovo presidente Prof. Giorgio Palù per l’approvazione istantanea del vaccino contro COVID-19.… -