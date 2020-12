Messa di domani 24 Dicembre 2020: Letture, Salmo e Vangelo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Prima Lettura 2 Sam 7, 1-5.8-11.16Dal secondo libro di Samuele Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all’intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l’arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va’, fa’ quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te». Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va’, e di’ al mio servo Davide: “Così dice il Signore: Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti? Io ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Prima Lettura 2 Sam 7, 1-5.8-11.16Dal secondo libro di Samuele Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all’intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l’arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va’, fa’ quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te». Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va’, e di’ al mio servo Davide: “Così dice il Signore: Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti? Io ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti ...

Ultime Notizie dalla rete : Messa domani Santa Messa per i dipendenti comunali di Andria domani alle 20 Andria news24city Santo Stefano 1943, la commemorazione dei 123 civili uccisi nel bombardamento alle Cascine

La celebrazione si svolgerà in forma intima secondo le disposizioni anti contagio vigenti e trasmessa in diretta Facebook ...

L’Arcivescovo di Milano celebrerà la Messa di Natale in carcere a San Vittore

Un messaggio di speranza. Non rinuncia l’Arcivescovo di Milano a celebrare la Messa di Natale in carcere, nonostante l’emergenza sanitaria.

La celebrazione si svolgerà in forma intima secondo le disposizioni anti contagio vigenti e trasmessa in diretta Facebook ...