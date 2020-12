Dybala scatena i social: 'Che faceva durante Juve-Fiorentina?' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) C'è un caso Dybala che rispunta, almeno sui social, dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita ieri in casa contro la Fiorentina . L'argentino è rimasto in panchina per 90' , nonostante la squadra fosse ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) C'è un casoche rispunta, almeno sui, dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita ieri in casa contro la. L'argentino è rimasto in panchina per 90' , nonostante la squadra fosse ...

sportli26181512 : Dybala scatena i social: 'Che faceva durante Juve-Fiorentina?': Fioccano i commenti sull'attaccante argentino rimas… - Luca_mr_10 : Praticamente questa vive per Dybala. Al primo errore di morata o ronaldo (16 gol in 8 partite in totale) si scatena… -

Ultime Notizie dalla rete : Dybala scatena Dybala scatena i social: "Che faceva durante Juve-Fiorentina?" Corriere dello Sport.it Dybala scatena i social: "Che faceva durante Juve-Fiorentina?"

C'è un caso Dybala che rispunta, almeno sui social, dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita ieri in casa contro la Fiorentina. L'argentino è rimasto in panchina per 90', nonostante la squadra fosse ...

Fiorentina: l'impresa e la festa pazza nello spogliatoio con Ribery scatenato

Tre a zero in casa della Juventus di Chiesa, Bernardeschi, Cuadrado. Ma anche di Cristiano Ronaldo, Dybala, Bonucci. Se siete ancora in cerca di conferme, guardate i social. Giocatori viola ...

C'è un caso Dybala che rispunta, almeno sui social, dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita ieri in casa contro la Fiorentina. L'argentino è rimasto in panchina per 90', nonostante la squadra fosse ...Tre a zero in casa della Juventus di Chiesa, Bernardeschi, Cuadrado. Ma anche di Cristiano Ronaldo, Dybala, Bonucci. Se siete ancora in cerca di conferme, guardate i social. Giocatori viola ...