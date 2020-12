Dalla Croazia: Mandzukic vicino all’accordo con l’Osijek (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Notizia che arriva direttamente Dalla Croazia: Mario Mandzukic starebbe per firmare un contratto di due anni e mezzo con l’Osijek. La formazione, spiega tPortal, è allenata da Nenad Bjelica e starebbe preparando il trasferimento dell’ex attaccante della Juventus. Foto: Twitter personale Mandzukic L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Notizia che arriva direttamente: Mariostarebbe per firmare un contratto di due anni e mezzo con. La formazione, spiega tPortal, è allenata da Nenad Bjelica e starebbe preparando il trasferimento dell’ex attaccante della Juventus. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

BombeDiVlad : ???? DALLA CROAZIA - #Mandzukic vicino al rientro in patria ?? Attualmente l'ex #Juventus è svincolato?? #LBDV… - francescocolucc : RT @oss_romano: #23dicembre A venticinque anni dagli accordi di pace di Dayton — stipulati dalla Serbia, dalla Croazia e dalla Bosnia ed Er… - TuttoMercatoWeb : Clamoroso dalla Croazia: Mandzukic starebbe per firmare un contratto con l'Osijek in patria - theweirdSofi : @MiriEchelon Allora 'guardavi' no. Io vivevo per One Tree Hill. È ancora oggi nell'olimpo delle mie serie preferite… - MarcoBernardel2 : RT @oss_romano: #23dicembre A venticinque anni dagli accordi di pace di Dayton — stipulati dalla Serbia, dalla Croazia e dalla Bosnia ed Er… -