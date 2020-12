Da Natale la Nevicata del Decennio. La Bufera perfetta. Previsione meteo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) meteo con neve forte su Italia del Nord già da Natale.Le proiezioni proposte dai modelli matematici indicano la possibilità di reiterate bufere di neve su gran parte della Valle Padana centro occidentale a partire da domenica sera. Ma al Nord già dal giorno di Natale si avranno le prime nevicate. Una Nevicata ragguardevole viene prospettata ormai sempre più da diversi centri meteorologici per la giornata di lunedì 28, e colpirebbe in pieno l’area metropolitana di Milano. La neve cadrebbe anche su Torino, anche se con minore intensità rispetto Milano. Potrebbe nevicare anche su Genova, quantomeno nei quartieri dell’entroterra e collina. Forti nevicate sono previste su tutta l’area alpina e prealpina sino a quote molto basse. Una tormenta di neve, dopo quella di Natale, dovrebbe ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 23 dicembre 2020)con neve forte su Italia del Nord già da.Le proiezioni proposte dai modelli matematici indicano la possibilità di reiterate bufere di neve su gran parte della Valle Padana centro occidentale a partire da domenica sera. Ma al Nord già dal giorno disi avranno le prime nevicate. Unaragguardevole viene prospettata ormai sempre più da diversi centrirologici per la giornata di lunedì 28, e colpirebbe in pieno l’area metropolitana di Milano. La neve cadrebbe anche su Torino, anche se con minore intensità rispetto Milano. Potrebbe nevicare anche su Genova, quantomeno nei quartieri dell’entroterra e collina. Forti nevicate sono previste su tutta l’area alpina e prealpina sino a quote molto basse. Una tormenta di neve, dopo quella di, dovrebbe ...

