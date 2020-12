Campidoglio | interventi edili nei cimiteri | ad Ama oltre 2 mln

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Roma – La realizzazione di nuovi loculi-ossario al cimitero Laurentino e in quello di Ostia Antica e la progettazione dell’ampliamento del forno crematorio al Flaminio sono alcuni dei principaliche verranno realizzati grazie allo stanziamento di2 milioni di euro che Roma Capitale ha destinato ad AMA S.p.a. L’azienda, stazione appaltante per l’esecuzione dei lavori, gestira’ la realizzazione di 10in alcuni deidi propria competenza: Verano, Laurentino, Flaminio, Ostia Antica e Maccarese. Lo scrive in una nota il comune di Roma. Nello specifico, il cimitero Laurentino e’ interessato da un investimento di500mila euro. Parte di questo per lavori di completamento e realizzazione di loculi ossari; parte per indagini archeologiche e valorizzazione di un’antica ...