Bruno Barbieri: “Con Cannavacciuolo e Locatelli c’è un affiatamento maggiore che con Cracco e Bastianich”. Ecco perché (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Cannavacciuolo e Locatelli sono chef straordinari, mi permettono di essere così come sono. Quest’anno c’è un affiatamento addirittura maggiore rispetto al trio della prima stagione di Masterchef (Barbieri era con Carlo Cracco e Joe Bastianich). Eravamo dei personaggi mentre adesso ci divertiamo. Non ci prendiamo sempre sul serio ma non ci dimentichiamo mai il nostro ruolo di giudici e chef”. Parola di Bruno Barbieri che, intervistato dall’Huffington Post, ha ben chiara la “squadra di giudici” che preferisce ma anche un’altra cosa: “Vado via da Masterchef solo se mi cacciano a calci nel sedere”. E come dargli torto? Il cooking show in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su Now TV continua a funzionare. Chef ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “sono chef straordinari, mi permettono di essere così come sono. Quest’anno c’è unaddiritturarispetto al trio della prima stagione di Masterchef (era con Carloe Joe). Eravamo dei personaggi mentre adesso ci divertiamo. Non ci prendiamo sempre sul serio ma non ci dimentichiamo mai il nostro ruolo di giudici e chef”. Parola diche, intervistato dall’Huffington Post, ha ben chiara la “squadra di giudici” che preferisce ma anche un’altra cosa: “Vado via da Masterchef solo se mi cacciano a calci nel sedere”. E come dargli torto? Il cooking show in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su Now TV continua a funzionare. Chef ...

